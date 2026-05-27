В Чехии ужесточают правила выдачи пособий для беженцев

В Чехии решили объявить бой "социальному туризму" среди получателей европейских пособий. Правительство одобрило поправки, по которым статус беженца можно потерять за отсутствие в зоне Шенгена более 30 дней, а гуманитарные выплаты получат только те, кто реально живет в стране хотя бы 16 дней в месяц.

Конечно, подобные меры в большей степени коснутся украинцев. По данным МВД Чехии, в республике находится более 385 тыс. украинских беженцев, из них 90 тыс. получают помощь. Только с начала этого года было выявлено несколько сотен случаев злоупотреблений, возбуждено более 40 уголовных дел с убытками, превышающими 863 тыс. долларов.