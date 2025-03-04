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В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба"
Поставки нефти по российскому трубопроводу Дружба" в Чехию вновь прекратились, подтвердил министр промышленности и торговли республики Лукаш Влчек, сообщает портал Novinky. Об этом пишет БЕЛТА.
"Мы осведомлены о ситуации и работаем над ее решением", - сказал Лукаш Влчек. Он также заверил, что угрозы нехватки нефти для внутренних нужд нет. "Нефтеперерабатывающие заводы в Чешской Республике хорошо подготовлены к этой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных материальных резервов, поэтому я должен еще раз заверить всех, что нефти достаточно для нужд домохозяйств и предприятий", - добавил министр.
Портал напоминает, что поставки нефти по российскому трубопроводу "Дружба" также прерывались на несколько дней в декабре прошлого года.