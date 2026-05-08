В чернобыльской зоне пламя охватило более 1100 га леса
Автор:Редакция news.by
В чернобыльской зоне возник крупный лесной пожар, сообщили в Государственной службе по ЧС Украины. Предварительно огонь охватил более 1100 га.
Сильные порывы ветра в сочетании с засушливой погодой способствуют стремительному продвижению пламени на новые участки массива.
К ликвидации возгорания привлечены спасатели, спецтехника и другие службы. Пожарные работают в усиленном режиме, локализуя очаги огня и не допуская его дальнейшего распространения.
Белорусские спасатели и лесники мониторят ситуацию и готовы в случае приближения огня к границе оперативно на него среагировать.