В чернобыльской зоне пламя охватило более 1100 га леса

В чернобыльской зоне возник крупный лесной пожар, сообщили в Государственной службе по ЧС Украины. Предварительно огонь охватил более 1100 га.

Сильные порывы ветра в сочетании с засушливой погодой способствуют стремительному продвижению пламени на новые участки массива.

К ликвидации возгорания привлечены спасатели, спецтехника и другие службы. Пожарные работают в усиленном режиме, локализуя очаги огня и не допуская его дальнейшего распространения.