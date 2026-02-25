В Дании готовы обсудить размещение ядерного оружия на территории страны

Дания готова отказаться от своего 70-летнего запрета на размещение ядерного оружия в мирное время.

Министр обороны страны заявил, что открыт к обсуждению всего, включая софинансирование ядерных программ и хранение арсенала оружия массового поражения на датской территории. По его словам, такие вопросы следует рассматривать для укрепления европейской ядерной составляющей.

Дания никогда не являлась ядерной державой, а запрет на размещение подобного вооружения закреплен резолюцией в 1957 году.