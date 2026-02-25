3.74 BYN
В Дании готовы обсудить размещение ядерного оружия на территории страны
Дания готова отказаться от своего 70-летнего запрета на размещение ядерного оружия в мирное время.
Министр обороны страны заявил, что открыт к обсуждению всего, включая софинансирование ядерных программ и хранение арсенала оружия массового поражения на датской территории. По его словам, такие вопросы следует рассматривать для укрепления европейской ядерной составляющей.
Дания никогда не являлась ядерной державой, а запрет на размещение подобного вооружения закреплен резолюцией в 1957 году.
Вместе с тем, Великобритания и Франция готовятся тайно вооружить Киев ядерным оружием. Служба внешней разведки России сообщила: Лондон и Париж активно решают вопросы передачи Украине ядерных компонентов, оборудования и технологий. Такие действия грубо нарушают договор о нераспространении ядерного оружия и угрожают всей системе глобальной безопасности.