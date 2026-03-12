3.73 BYN
В Дании просят жителей экономить энергию
Страны ЕС будут самостоятельно принимать решение о задействовании кризисных запасов нефти в соответствии с национальной ситуацией. Это заявили в пресс-службе главы Еврокомиссии.
Участники заседания специальной кризисной группы по нефти дефицита не обнаружили и растущих очередей на заправках не заметили.
Между тем в Дании министр энергетики уже призвал жителей страны сократить энергозатраты. Он просит граждан не садиться за руль авто без необходимости и пересмотреть другие статьи энергопотребления.
Администрация Трампа, начиная операцию против Ирана, недооценила последствия для нефтяного рынка. Такой вывод делает газета "Политико". Спустя 15 месяцев после обещания Трампа принести "золотой век американского процветания и мира во всем мире" его команда сбита с толку резким ростом мировых цен на нефть и теперь пытается предотвратить всплеск инфляции.