В Дании просят жителей экономить энергию

Страны ЕС будут самостоятельно принимать решение о задействовании кризисных запасов нефти в соответствии с национальной ситуацией. Это заявили в пресс-службе главы Еврокомиссии.

Участники заседания специальной кризисной группы по нефти дефицита не обнаружили и растущих очередей на заправках не заметили.

Между тем в Дании министр энергетики уже призвал жителей страны сократить энергозатраты. Он просит граждан не садиться за руль авто без необходимости и пересмотреть другие статьи энергопотребления.