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"В десяти ярдах" от достижения мира - во сколько состоится телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 18 марта с 16 до 18 часов по Минску.
По словам американского президента, многие элементы финального мирного соглашения уже согласованы, тем не менее предстоящая работа не будет легкой. "В десяти ярдах" от достижения мира в Украине - так в Белом доме прокомментировали предстоящий телефонный разговор.
Дональд Трамп:
"У нас будет очень важный звонок. Вы знаете, у нас уже были звонки, но мы подходим к очень критическому этапу и мы хотим, чтобы вся эта история с Россией и Украиной была завершена. И я думаю, что Украина хочет этого. Я знаю, что они хотят этого. Все хотят этого. Это огромное количество смертей. Невероятное кровопролитие, какого мало кто видел ранее".
Итоги разговора США намерены обнародовать по его завершении.