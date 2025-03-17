"В десяти ярдах" от достижения мира - во сколько состоится телефонный разговор Путина и Трампа

По словам американского президента, многие элементы финального мирного соглашения уже согласованы, тем не менее предстоящая работа не будет легкой. "В десяти ярдах" от достижения мира в Украине - так в Белом доме прокомментировали предстоящий телефонный разговор.

"У нас будет очень важный звонок. Вы знаете, у нас уже были звонки, но мы подходим к очень критическому этапу и мы хотим, чтобы вся эта история с Россией и Украиной была завершена. И я думаю, что Украина хочет этого. Я знаю, что они хотят этого. Все хотят этого. Это огромное количество смертей. Невероятное кровопролитие, какого мало кто видел ранее".