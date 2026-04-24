В документах Пентагона не упоминают выход США из НАТО

Вашингтон и Брюссель стоят на пороге крупнейшего раскола в истории. Однако возможный выход США из НАТО или закрытие американских баз в Европе не упоминаются во внутренних документах Пентагона в рамках ответных действий Вашингтона на отказ союзников по альянсу помочь в операции против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.