3.75 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
В Дубае закрыли колесо обозрения и парк развлечений
Автор:Редакция news.by
Из-за войны в ближневосточном регионе власти Дубая решили закрыть свои самые известные достопримечательности - колесо обозрения и парк развлечений. Предварительно, на два дня.
Над колесом обозрения ранее уже сбивали ракеты.
Иран продолжает защищаться от военной агрессии США и Израиля.
Сейчас идет уничтожение дата-центров. Некоторые банки уже потеряли часть данных. Зафиксированы сбои в работе некоторых интернет-ресурсов в Европе и России. Местами снизилась скорость передачи данных.