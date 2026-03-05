Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Дубае закрыли колесо обозрения и парк развлечений

Из-за войны в ближневосточном регионе власти Дубая решили закрыть свои самые известные достопримечательности - колесо обозрения и парк развлечений. Предварительно, на два дня.

Над колесом обозрения ранее уже сбивали ракеты.

Иран продолжает защищаться от военной агрессии США и Израиля.

Сейчас идет уничтожение дата-центров. Некоторые банки уже потеряли часть данных. Зафиксированы сбои в работе некоторых интернет-ресурсов в Европе и России. Местами снизилась скорость передачи данных.

