В ЕС намерены восстановить трубопровод "Дружба". Для этих целей Брюссель профинансирует и окажет техническую поддержку Украине. Как заявила фон дер Ляйен, делается это для того, чтобы восстановить поставки нефти в Венгрию и Словакию.

Вместе с тем на фоне нестабильности поставок энергоресурсов через Украину и ошибочной политики Брюсселя Словакия и Венгрия анонсировали строительство новой магистрали между двумя странами. Соответствующее соглашение подписали в Брюсселе. Будущий нефтепровод будет протяженностью 127 км и напрямую свяжет венгерский и словацкий заводы. Строительство планируют завершить к лету 2027 года.