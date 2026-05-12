3.78 BYN
2.80 BYN
3.29 BYN
В ЕС намерены запретить доступ детей к соцсетям
Автор:Редакция news.by
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен торжественно пообещала вернуть маленьким европейцам детство, запретив им пользоваться социальными сетями.
По ее словам, Брюссель рассматривает возможность введения возрастного порога уже этим летом. Следить за цифровой нравственностью будет специальное приложение.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что риски для психики детей, включая депрессию и зависимость, являются следствием бизнес-моделей IT-гигантов, и ЕС намерен применить политику "нулевой терпимости" к компаниям, игнорирующим безопасность несовершеннолетних.