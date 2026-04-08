В ЕС счета за электричество могут вырасти на 1 900 евро в год

Европейские домохозяйства могут столкнуться с катастрофическими дополнительными расходами на электроэнергию в размере около 1 900 евро в год. Об этом пишет портал "Юр-актив" со ссылкой на недавнее исследование Европейской федерации профсоюзов.

Расчеты берут за основу 50-процентное повышение цен на нефть и газ с момента начала войны на Ближнем Востоке. Исходя из этого, аналитики подсчитали, что средняя плата за электроэнергию вырастет на 1 900 евро и составит примерно 12 % годовых расходов европейских домохозяйств.

Отмечается, что исследование обнажает разрушительные последствия для трудящихся и их семей неспособности Брюсселя решить проблему зависимости Европы от нестабильного ископаемого топлива.