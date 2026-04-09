В Эстонии дорожает газ

Газ для эстонских потребителей станет дороже. Крупнейшие продавцы голубого топлива с мая повысят прайс в пакетах с изменяемой ценой более чем на треть. Об этом пишут эстонские СМИ.

Тарифы увеличатся на 20-30 евроцентов за кубометр. Причем глава одной из компаний отметил, что цена их гибкого пакета для бытовых клиентов оставалась неизменной в марте и апреле, несмотря на рост на 65 % рыночной стоимости газа, вызванный эскалацией конфликта в Иране.