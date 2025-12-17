В Эстонии начали искать площадку для строительства АЭС

Правительство Эстонии начало поиск площадки для строительства первой национальной АЭС. Власти утвердили план подготовки к возведению атомной электростанции мощностью 600 мегаватт.

Решение о начале подготовки приняли на заседании правительства в Нарве. Проект охватывает территорию более 1 тыс. кв. км и часть морской акватории.

На данном этапе идет сбор мнения общественности для определения наиболее подходящего места возведения станции. Министр экономики заявил, что пока речь идет только о планировании и оценке рисков.