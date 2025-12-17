3.68 BYN
В Эстонии начали искать площадку для строительства АЭС
Автор:Редакция news.by
Правительство Эстонии начало поиск площадки для строительства первой национальной АЭС. Власти утвердили план подготовки к возведению атомной электростанции мощностью 600 мегаватт.
Решение о начале подготовки приняли на заседании правительства в Нарве. Проект охватывает территорию более 1 тыс. кв. км и часть морской акватории.
На данном этапе идет сбор мнения общественности для определения наиболее подходящего места возведения станции. Министр экономики заявил, что пока речь идет только о планировании и оценке рисков.
Ввод первого реактора возможен не ранее 2035 года при положительном развитии проекта.