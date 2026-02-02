В Эстонии повышают цены на проезд в транспорте

Власти Эстонии повышают цены на проезд в транспорте: заметное подорожание намечается с середины марта. Цены на разовые билеты и на проездные вырастут почти на 9 %, на междугороднее сообщение - до 13 %.

При этом утверждается: подорожание связано с переходом на единую билетную систему, что якобы должно упростить работу перевозчиков. Эстонцам остается лишь наблюдать, как под видом модернизации им снова выставляют счет.