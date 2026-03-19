В Эстонии программный сбой парализовал движение поездов

Диспетчерская служба утратила способность управления маршрутами ранним утром. Из-за этого прибывающие в Таллин поезда вынуждены высаживать пассажиров на других станциях. Сбой затронул составы, прибывающие и отправляющиеся с Балтийского вокзала.