В Эстонии программный сбой парализовал движение поездов

В Эстонии остановились поезда - движение парализовал программный сбой систем управления.

Диспетчерская служба утратила способность управления маршрутами ранним утром. Из-за этого прибывающие в Таллин поезда вынуждены высаживать пассажиров на других станциях. Сбой затронул составы, прибывающие и отправляющиеся с Балтийского вокзала.

К настоящему моменту работа ПО восстановлена, но утренняя неисправность повлияла на график движения.

