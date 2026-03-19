В Эстонии программный сбой парализовал движение поездов
Автор:Редакция news.by
В Эстонии остановились поезда - движение парализовал программный сбой систем управления.
Диспетчерская служба утратила способность управления маршрутами ранним утром. Из-за этого прибывающие в Таллин поезда вынуждены высаживать пассажиров на других станциях. Сбой затронул составы, прибывающие и отправляющиеся с Балтийского вокзала.
К настоящему моменту работа ПО восстановлена, но утренняя неисправность повлияла на график движения.