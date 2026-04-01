Политика русофобии в Прибалтике столкнулась с неожиданным моментом - в эстонских школах закончились преподаватели эстонского. Учебный процесс вновь разрешат вести на русском.



Так, в Таллине планируется позволить 20 школам продолжить преподавание с 7-го по 9-й класс на русском языке в следующем учебном году.



Основная проблема - нехватка учителей и вспомогательного персонала со знанием эстонского, что делает полный и немедленный переход на национальный язык нереалистичным. Отметим, согласно плану, утвержденному в 2022 году, перевод всех учебных заведений нацменьшинств (а в них учатся дети почти 30 % населения) на государственный язык должен завершиться к 2029 году.