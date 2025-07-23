В Эстонии третий год подряд фиксируется рекордно низкая рождаемость

В Эстонии уже третий год подряд фиксируется рекордно низкая рождаемость. Так мало детей не появлялось на свет с 1919 года.

По данным Департамента статистики и Министерства внутренних дел, в январе - июне 2025 года в стране родились 4 467 детей, это примерно на 10 % меньше, чем за тот же период прошлого года.

Эксперты говорят о настоящей демографической катастрофе. Среди причин - экономический кризис, высокая инфляция и рост цен. По этим показателям Литва, Латвия и Эстония прочно удерживают "лидерство" среди остальных стран еврозоны.