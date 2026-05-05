В Эстонии цены на продукты питания в апреле выросли на 4,5 %
Автор:Редакция news.by
В Эстонии цены на продукты питания в апреле в среднем выросли на 4,5 %, пишет BNS.
Сильнее всего подорожали кофе, чай и какао: рост составил 11 %, свежие овощи - на 9 %, мясо птицы и яйца на 8 %. И это не предел.
Как сообщает ERR, дальнейший рост цен на топливо, газ и удобрения приведет к резкому подорожанию продуктов питания. При этом из-за высоких расходов и низкой рентабельности местные сельхозпроизводители вынуждены сокращать площади посевов, а некоторые и вовсе отказываются от полевых работ.
Ситуация может усугубиться осенью: если цены на газ не снизятся, то возникнут проблемы с хранением урожая. А уцененные из-за истекающего срока годности продукты питания уже предпочитают покупать 43 % потребителей Эстонии.