В Эстонии цены на продукты питания в апреле выросли на 4,5 %

В Эстонии цены на продукты питания в апреле в среднем выросли на 4,5 %, пишет BNS.

Сильнее всего подорожали кофе, чай и какао: рост составил 11 %, свежие овощи - на 9 %, мясо птицы и яйца на 8 %. И это не предел.

Как сообщает ERR, дальнейший рост цен на топливо, газ и удобрения приведет к резкому подорожанию продуктов питания. При этом из-за высоких расходов и низкой рентабельности местные сельхозпроизводители вынуждены сокращать площади посевов, а некоторые и вовсе отказываются от полевых работ.