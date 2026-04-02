В Эстонии завершились учения войск НАТО
Автор:Редакция news.by
В Эстонии завершились учения войск НАТО. Как объявлено, многонациональная боевая группа альянса в регионе оттачивала навыки ведения окопной войны. В ходе учений активно использовался опыт украинской армии, заявляют представители НАТО.
Одновременно на охрану эстонского неба заступали португальские летчики. В странах Прибалтики нет своей военной авиации, и обязанности по защите здешнего воздушного пространства взяли на себя партнеры по НАТО.
Несмотря на слабость своих экономик, прибалты и, в частности, Эстония наращивают в последнее время военные расходы. В 2026 году они должны достигнуть в среднем показателя в 5 % от ВВП для каждой из стран региона.