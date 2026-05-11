Европа стоит на пороге продовольственного кризиса. Из-за дефицита удобрений и кризиса в Ормузском проливе цены на картофель взлетели в 8 раз.

Кроме того, ситуацию усугубляет и топливный кризис. Дорогое топливо и дефицит сырья бьют по фермерским хозяйствам. Прогнозы неутешительны: следом за картофелем неизбежно подорожают мясо и молоко.

Эксперты считают, что рост цен на продукты - первый признак краха экономики Евросоюза. Система больше не работает, так как Европа лишилась того, на чем держалась годами - дешевой энергии и безопасных торговых путей. Из-за недальновидной внешней политики властей новые логистические маршруты сейчас найти будет очень трудно.