В Финляндии стартовали сухопутные учения с участием 3,5 тыс. военнослужащих
Автор:Редакция news.by
В Финляндии стартовала серия сухопутных учений с участием 3,5 тыс. военнослужащих.
Мероприятия начнутся с учений на севере страны, в которых задействуют более 600 военных. С 2 по 6 марта пройдут маневры в приграничной с Россией Южной Карелии, в них поучаствуют свыше тысячи человек и около 150 единиц техники. Одновременно еще 900 военнослужащих будут тренироваться на юге страны, включая столичный регион.
В Посольстве России в Финляндии отметили, что Хельсинки усиливает тренировочную активность своих вооруженных сил, а также увеличил масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией.