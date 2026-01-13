В Германии бесплатно раздают 4 тыс. т картофеля

В Берлине бесплатно раздают 4 тыс. т картофеля. Акцию объявили газета Berliner Morgenpost и предприятие Ecosia. Но не из благих побуждений: дело в том, что картофель никто не хочет покупать.

Предложение на рынке из-за крупнейшего за 25 лет урожая резко превысило спрос: производители не могут найти покупателей и теряют деньги на хранении.

Сейчас организаторы акции ищут дистрибьюторов в Берлине и договариваются с пунктами выдачи. Ими могут быть как частные лица, так и школы, детские сады, церковные общины или другие неправительственные организации. Главное условие - подходящая подъездная дорога.