В Германии бесплатно раздают 4 тыс. т картофеля
Автор:Редакция news.by
В Берлине бесплатно раздают 4 тыс. т картофеля. Акцию объявили газета Berliner Morgenpost и предприятие Ecosia. Но не из благих побуждений: дело в том, что картофель никто не хочет покупать.
Предложение на рынке из-за крупнейшего за 25 лет урожая резко превысило спрос: производители не могут найти покупателей и теряют деньги на хранении.
Сейчас организаторы акции ищут дистрибьюторов в Берлине и договариваются с пунктами выдачи. Ими могут быть как частные лица, так и школы, детские сады, церковные общины или другие неправительственные организации. Главное условие - подходящая подъездная дорога.
В каждый пункт выдачи пообещали доставить по тонне картофеля, а потребителям пообещали раздавать его там бесплатно.