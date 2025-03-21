В Германии отменили долговые ограничения, связанные с расходами на оборону

В Германии одобрили поправки, позволяющие обойти так называемый долговой тормоз для финансирования вооружения страны. Теперь расходы на оборону свыше 1 % ВВП не будут подпадать под ограничения.

Нынешний финансовый пакет называют историческим. По оценкам экспертов, речь может идти об инвестициях от одного до полутора триллионов евро. Новый инфраструктурный фонд также не будет скован долговым тормозом. Накануне поправки одобрил парламент ФРГ. После подписи президента на следующей неделе они вступят в силу.