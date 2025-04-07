В Германии падают показатели промышленного производства

Экономика Германии переживает затяжной кризис. В феврале 2025 года объем промышленного производства в ФРГ уменьшился на 1,3 % по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщило статистическое управление страны.

Аналитики в среднем ожидали снижения на 1,1 %. Больше всего сократился показатель строительной отрасли - на 3,2 %. Производство продуктов питания уменьшилось на 5,3 %, энергии - на 3,3 %. Выпуск потребительских товаров сократился на 3 %.