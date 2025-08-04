"ЕС пришел конец" - немецкий политик Алис Вайдель заявила, что Евросоюз больше не представляет национальные государства и суверенитет. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" отметила, что Германии приходится покупать американское оружие для снабжения ВСУ в конфликте, который никому не нужен. По ее словам, это доказывает, что ЕС слаб.

"Мы оплачиваем это из наших налогов, из европейских налогов, чтобы закупать оружие США для войны в Украине, которую никто из нас не хочет. Это абсурд! Европейский союз проявляет слабость - и именно это сейчас видно особенно четко. Мы все должны выйти из ЕС, потому что он больше не представляет ни национальные государства, ни суверенные, народ. Все это себя полностью изжило. То, что сейчас делает ЕС, не отражает воли европейского населения".