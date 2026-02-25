3.74 BYN
В Германии тысячи первоклашек остаются на второй год
В Германии более 41 тыс. первоклассников вынуждены остаться на второй год из-за недостаточного развития языковых и социальных навыков. Это данные свежего социсследования.
Особенно тревожная статистика в неблагополучных районах страны, там второгодниками стали 9 из 10 учащихся.
Вольфганг Бюшер, представитель христианской организации по защите детей и молодежи:
"Сложности начинаются с элементарного: дети не могут сами ходить в туалет. И эту обязанность, по сути, берут на себя учителя. Недавно один опытный педагог, работающий не первый десяток лет, с горечью признался: "Мы уже давно не учим, мы занимаемся тем, что должны были сделать родители".
Эксперты отмечают, что столь плачевная ситуация в Германии закономерна. В последние годы немецкий все реже является языком семейного общения, а бесконтрольный доступ к TikTok появляется у детей с первых лет жизни.