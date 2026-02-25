В Германии тысячи первоклашек остаются на второй год

"Сложности начинаются с элементарного: дети не могут сами ходить в туалет. И эту обязанность, по сути, берут на себя учителя. Недавно один опытный педагог, работающий не первый десяток лет, с горечью признался: "Мы уже давно не учим, мы занимаемся тем, что должны были сделать родители".