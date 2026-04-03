В Германии участились случаи применения огнестрельного оружия

Редкий день в Берлине обходится без стрельбы, в том числе в местах массового скопления людей. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на немецкую полицию.

Всего за три дня произошло три инцидента: последние буквально накануне. Мужчины в масках открыли огонь по бару в районе Нойкельн, когда внутри находились люди. Также в городе Зигбург 12 человек пострадали из-за взрыва страйкбольной гранаты в вагоне поезда.