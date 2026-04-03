В Германии участились случаи применения огнестрельного оружия
Автор:Редакция news.by
Редкий день в Берлине обходится без стрельбы, в том числе в местах массового скопления людей. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на немецкую полицию.
Всего за три дня произошло три инцидента: последние буквально накануне. Мужчины в масках открыли огонь по бару в районе Нойкельн, когда внутри находились люди. Также в городе Зигбург 12 человек пострадали из-за взрыва страйкбольной гранаты в вагоне поезда.
По статистике, в 2025 году в Берлине было зафиксировано 1119 преступлений с использованием огнестрельного оружия. Для сравнения, в 2024-м этот показатель составил 666 случаев.