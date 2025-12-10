В Греции фермеры требуют выплат от ЕС по субсидиям

В Греции продолжаются масштабные протесты фермеров, которым Брюссель задолжал субсидии на общую сумму в 600 млн евро.

Тракторы блокируют дороги, автомагистрали и порты. К аграриям присоединяются и рыбаки. Акции проходят по всей стране, несмотря на противодействие полиции.

Демонстрации связаны со скандалом вокруг положенных фермерам субсидий Евросоюза. Выплаты задерживают из-за подозрений в аферах с фальсификацией документов, дающих основания для получения субсидий.