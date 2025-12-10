3.77 BYN
В Греции фермеры требуют выплат от ЕС по субсидиям
Автор:Редакция news.by
В Греции продолжаются масштабные протесты фермеров, которым Брюссель задолжал субсидии на общую сумму в 600 млн евро.
Тракторы блокируют дороги, автомагистрали и порты. К аграриям присоединяются и рыбаки. Акции проходят по всей стране, несмотря на противодействие полиции.
Демонстрации связаны со скандалом вокруг положенных фермерам субсидий Евросоюза. Выплаты задерживают из-за подозрений в аферах с фальсификацией документов, дающих основания для получения субсидий.
По данным греческих чиновников, лица, причастные к делу, предположительно подали мошеннические заявки на сумму более 30 млн евро. Акции идут уже несколько дней.