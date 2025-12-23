В Греции крестьяне добиваются уступок от Брюсселя

В Греции бушует фермерский бунт: тракторы блокируют дороги, прекращен доступ транспорта в тоннели и к таможням центральной части страны. Периодически вспыхивают стычки возмущенных крестьян с полицией.

Протесты вспыхнули в конце ноября, крестьянский бунт привел к параличу транспортных коммуникаций, а также коллапсу туристической отрасли Греции. Однако властям становится все труднее удовлетворить крестьянские требования: фермеры добиваются не только выплат субсидий от ЕС, но также пересмотра налоговой политики, удешевления топлива и возмещения потерь от стихийных бедствий. Крестьянское движение охватывает одну за другой крупнейшие страны Евросоюза.