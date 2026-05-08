В Греции обнаружен безэкипажный украинский катер
Автор:Редакция news.by
В Европе снова фиксируют инцидент по угрозе безопасности, связанный с киевским режимом. В Греции рыбаки обнаружили украинский безэкипажный катер у острова Лефкас.
Дрон с включенным двигателем находился в прибрежной пещере. Кроме взрывчатки, на нем находились антенны и средства связи. После проверки катер отбуксировали в порт Василика, где пиротехники обезвредили в общей сложности 3 детонатора. Катер транспортируют в Афины на объект вооруженных сил Греции для дальнейшего анализа.
Предварительно, беспилотник мог быть использован для атаки на судно, загрузившее топливо в российском порту. Расследование продолжается.
Фото РИА Новости