В Греции обнаружен безэкипажный украинский катер

В Европе снова фиксируют инцидент по угрозе безопасности, связанный с киевским режимом. В Греции рыбаки обнаружили украинский безэкипажный катер у острова Лефкас.

Дрон с включенным двигателем находился в прибрежной пещере. Кроме взрывчатки, на нем находились антенны и средства связи. После проверки катер отбуксировали в порт Василика, где пиротехники обезвредили в общей сложности 3 детонатора. Катер транспортируют в Афины на объект вооруженных сил Греции для дальнейшего анализа.