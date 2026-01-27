В Греции жертвами взрыва на фабрике стали 5 человек

В Греции число жертв взрыва на фабрике по производству печенья увеличилось до 5. Семь человек пострадали.

Как сообщается, на предприятии вспыхнул пожар. В момент, когда пламя пытались потушить, взорвалась одна или несколько печей. По предварительным данным, детонировал газ, которым снабжалась пекарня. Предприятие полностью уничтожено. Власти подозревают поджог. Обстоятельства трагедии выясняет следствие.