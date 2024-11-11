В Грузии начинается инаугурация нового президента

Около 2 тыс. человек пришли к Президентскому дворцу Обрелиани в центре Тбилиси по призыву Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что не собирается покидать пост президента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

Они выкрикивают лозунги, держат флаги. Как ожидается, Зурабишвили сделает заявление для журналистов, которое будет транслироваться из колонок для всех собравшихся.

У здания парламента, которое находится в 500 метрах от дворца Обрелиани, обстановка спокойная, дежурит несколько полицейских машин, протестующих нет.

В здании парламента Грузии в 10:00 по минскому времени начинается инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. При этом его предшественница Саломе Зурабишвили заявила, что не признает легитимность Кавелашвили и не собирается покидать свой пост. В ночь с субботы на воскресенье она осталась ночевать в своей резиденции - дворце Обрелиани. Она также призвала сторонников собраться утром у дворца и обещала сделать заявление о своих планах.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе накануне выразил надежду, что Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции, и она по доброй воле покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря. Ранее он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.