В Грузии запретили голосование за рубежом
Автор:Редакция news.by
Парламент Грузии принял поправки в Избирательный кодекс, которые не допустят внешнего вмешательства в голосование. Теперь проведение выборов возможно исключительно на территории республики.
Также был принят закон об упразднении Антикоррупционного бюро, созданного в 2022 году по рекомендации Евросоюза. Его функции перейдут Службе государственного аудита.
Отметим, создание этого Антикоррупционного бюро являлось частью рекомендаций Евросоюза, необходимых для получения Тбилиси статуса кандидата на вступление в ЕС. Как заявил премьер Грузии, если Евросоюз продолжит деградировать, то намерения по поводу вступления в организацию могут измениться.