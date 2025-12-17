В Грузии запретили голосование за рубежом

Парламент Грузии принял поправки в Избирательный кодекс, которые не допустят внешнего вмешательства в голосование. Теперь проведение выборов возможно исключительно на территории республики.

Также был принят закон об упразднении Антикоррупционного бюро, созданного в 2022 году по рекомендации Евросоюза. Его функции перейдут Службе государственного аудита.