В Индии планируют вызвать искусственный дождь в сентябре

Власти Индии планируют в сентябре вызвать искусственный дождь над Дели для борьбы с сильнейшим загрязнением воздуха, который ежегодно наблюдается в столичном регионе осенью. Об этом заявил министр окружающей среды столичного округа Дели Манджиндер Сингх Сирса, информирует ТАСС.

По словам министра окружающей среды, технология предусматривает так называемый засев облаков с самолета. "Мы получили все необходимые разрешения, и самолет полностью готов. Засев облаков будет проводиться в первую и вторую неделю сентября", - сказал он и добавил, что самолет Cessna 206H оснащен необходимыми приборами.

Предполагается, что во время вылетов самолет будет пролетать под облаками, выпуская в них гигроскопичные частицы, в том числе хлорид натрия, для стимуляции выпадения осадков. Данный метод воздействия на погоду направлен на создание искусственного дождя, который сможет помочь вымыванию загрязняющих веществ из воздуха.

"Это научное вмешательство в борьбу с загрязнением воздуха. В случае успеха оно откроет Дели новые возможности для решения проблемы опасного плохого качества воздуха, особенно в период после муссона", - подчеркнул Сирса.