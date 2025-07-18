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В Индии планируют вызвать искусственный дождь в сентябре
Власти Индии планируют в сентябре вызвать искусственный дождь над Дели для борьбы с сильнейшим загрязнением воздуха, который ежегодно наблюдается в столичном регионе осенью. Об этом заявил министр окружающей среды столичного округа Дели Манджиндер Сингх Сирса, информирует ТАСС.
По словам министра окружающей среды, технология предусматривает так называемый засев облаков с самолета. "Мы получили все необходимые разрешения, и самолет полностью готов. Засев облаков будет проводиться в первую и вторую неделю сентября", - сказал он и добавил, что самолет Cessna 206H оснащен необходимыми приборами.
Предполагается, что во время вылетов самолет будет пролетать под облаками, выпуская в них гигроскопичные частицы, в том числе хлорид натрия, для стимуляции выпадения осадков. Данный метод воздействия на погоду направлен на создание искусственного дождя, который сможет помочь вымыванию загрязняющих веществ из воздуха.
"Это научное вмешательство в борьбу с загрязнением воздуха. В случае успеха оно откроет Дели новые возможности для решения проблемы опасного плохого качества воздуха, особенно в период после муссона", - подчеркнул Сирса.
Фото: pixabay