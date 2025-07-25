В Индии произошло обрушение крыши школы - 7 человек погибли

В Индии обрушилась крыша в школе, в результате происшествия семь детей стали жертвами произошедшего и еще 27 получили травмы. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на телеканал NDTV и местные власти.

"На данный момент подтверждена гибель семи детей в трагическом несчастном случае, вызванном обрушением ветхого здания государственной школы в деревне Пиплоди района Манохартана округа Джхалавар Раджастхана. Сообщается, что 27 детей получили ранения, из них состояние двух детей оценивается как критическое", - говорится в материале.

Во время трагедии в школе находились примерно 60-70 детей.