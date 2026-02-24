В Индии разбился медицинский самолет: выживших нет

Трагическое происшествие в Индии: разбился медицинский самолет, на борту которого находились 7 человек, все они погибли.



После вылета воздушное судно запросило разрешение на отклонение от курса из-за погодных условий, позже связь с самолетом была потеряна. Борт перевозил мужчину, получившего обширные ожоги. Кроме него жертвами аварии стали два пилота, два медика и два сопровождавших пациента пассажира.