В Индии слон вырвался из цепей во время религиозного праздника и насмерть затоптал человека

В индийском городе Ангамали религиозный праздник обернулся трагедией. Во время обряда благословения в индуистском храме слон вырвался из цепей и атаковал людей.

Разъяренное животное в течение двух часов удерживало город в страхе: гигант крушил припаркованные автомобили и сносил все на своем пути. Его жертвам стали 2 человека, один из которых был затоптан насмерть, а другой ранен.