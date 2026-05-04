В Индии слон вырвался из цепей во время религиозного праздника и насмерть затоптал человека

В индийском городе Ангамали религиозный праздник обернулся трагедией. Во время обряда благословения в индуистском храме слон вырвался из цепей и атаковал людей.

Разъяренное животное в течение двух часов удерживало город в страхе: гигант крушил припаркованные автомобили и сносил все на своем пути. Его жертвам стали 2 человека, один из которых был затоптан насмерть, а другой ранен.

Остановить погром удалось только после того, как ветеринары использовали дротик с транквилизатором. Усыпленное животное было успешно обездвижено.

