В Иране 28 апреля объявили днем национального траура после взрыва в порту

Иран объявил 28 апреля днем общенационального траура по жертвам взрыва в порту Шахид-Раджаи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Tasnim.

По последним данным, в результате произошедшего 28 человек погибли, свыше 1 тыс. пострадали.

Как сообщалось, мощный взрыв произошел 26 апреля на территории морского порта Шахид-Раджаи, расположенного в 23 км к западу от города Бендер-Аббас в Иране на побережье Персидского залива. На месте происшествия возник пожар. Экстренные службы задействовали вертолеты при тушении.

Вследствие взрыва также произошло обрушение одного из портовых зданий. Как отмечали очевидцы, сила взрыва была такой, что его ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работа всего порта приостановлена.