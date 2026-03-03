В иранском Минабе хоронят жертв ударов по школе

В Иране прощаются с жертвами первых ударов израильской авиации. Тысячи людей пришли на похороны погибших во время удара по школе в Минабе. Жертвами стали 168 человек, включая учениц, педагогов и родителей. Еще 95 получили ранения.

Атаки на исламскую республику продолжаются: эскадрильи палубной авиации американских авианосцев круглосуточно наносят удары по целям в Иране. Используются крылатые ракеты "Томагавк". Вместе с тем США и Израиль рассматривают и возможность проведения наземных операций на территории Ирана. Как сообщил Трамп, США располагают "практически неограниченным" количеством боеприпасов. Госсекретарь Рубио заявил, что самые разрушительные удары еще впереди. Вместе с тем вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Вашингтон не допустит затяжной войны по сценарию Ирака и Афганистана.