В Испании планируют запретить соцсети для детей младше 16 лет

В Испании детям и подросткам до 16 лет запретят доступ к социальным сетям. Как заявил премьер королевства Санчес, уже на следующей неделе кабинет министров внесет на рассмотрение новый законопроект, который привлечет к ответственности создателей соцсетей за незаконный контент и разжигание ненависти.



Интернет-платформы обязаны будут внедрять системы проверки возраста. В декабре Австралия стала первой страной, которая запретила социальные сети для детей младше 16 лет. Великобритания и Франция также рассматривают введение аналогичных мер.