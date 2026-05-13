В Испании призвали создать единую армию Евросоюза

Мадрид выступил за создание единой армии Евросоюза на фоне нестабильности в отношениях с США.

Как пишет The Daily Mail, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что непредсказуемость курса Вашингтона заставляет европейские страны брать оборону в собственные руки.

Мадрид настаивает на том, что создание постоянных общеевропейских сил должно стать ответом на попытки экономической блокады и угрозы со стороны американской администрации. Дипломат также подчеркнул: Евросоюз обязан избавиться от военной зависимости от Штатов и начать развивать собственные оборонные технологии.