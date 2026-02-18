Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Испании проходит общенациональная забастовка врачей

Испанские врачи вышли на четвертую за год общенациональную забастовку, которая продлится 5 дней. Всего в ней принимают участие 210 тыс. медиков по всей стране.

Больным в случае необходимости обещают оказывать помощь, но по графику выходных и праздничных дней. Если власти не услышат врачей, они готовы повторять пятидневные акции ежемесячно.

Медики требуют повышения зарплат, 35-часовой рабочей недели, а также снижения для себя пенсионного возраста: сегодня в Испании граждане выходят на заслуженный отдых в 66 лет, и пенсионный возраст продолжает повышаться.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Испанияпротестызабастовка