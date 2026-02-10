В Испании проходит трехдневная забастовка железнодорожников

В Испании проходит трехдневная забастовка машинистов, из-за которой уже в первый день в стране отменили более 330 рейсов поездов.

Бастующие протестуют против низкого уровня безопасности на железной дороге. Поводом стали крушения поездов в Кордова и Каталонии в январе, когда погибли десятки человек. Профсоюз, организовавший стачку, добивается уголовной ответственности для тех, кто отвечает за безопасность железнодорожной инфраструктуры, а также требует пересмотра системы контроля за надежной работой дорог.