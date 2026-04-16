В Израиле подтвердили переговоры Нетаньяху с президентом Ливана
В Израиле подтвердили планы проведения разговора премьера Нетаньяху с президентом Ливана. И подчеркнули беспрецедентный характер события, отметив, что это будет первый прямой контакт на высшем уровне после десятилетий полного разрыва отношений. Никаких других подробностей пока нет.
16 апреля прямые переговоры лидеров Израиля и Ливана анонсировал Трамп. Впрочем, данное заявление тут же опровергло агенство France-Presse: по его данным, такую информацию в Бейруте по официальным каналам не получали.
Газета Financial Times сообщила со ссылкой на ливанских официальных лиц, что прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" ожидается вскоре и перемирие может вступить в силу уже на этой неделе. Его длительность будет зависеть от стабильности перемирия между США и Ираном.