В Каракасе прошли массовые акции в поддержку Мадуро его супруги
Массовые акции прошли в поддержку Николаса Мадуро в центре Каракаса под девизом: "Объединенный народ никогда не будет побежден".
Тысячи участников марша направились ко дворцу Мирафлорес с требованиями освободить президента и его супругу. Протестующие также выступают против попыток госпереворота, в которых обвиняют власти США.
И как стало известно, законно избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в суде Нью-Йорка 5 января в 20:00 по минскому времени. Ранее его привезли в Управление по борьбе с наркотиками Нью-Йорка.
В США Мадуро грозит несколько пожизненных сроков. Среди статей - участие в заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывчатых устройств.