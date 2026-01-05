В Каракасе прошли массовые акции в поддержку Мадуро его супруги

Массовые акции прошли в поддержку Николаса Мадуро в центре Каракаса под девизом: "Объединенный народ никогда не будет побежден".

Тысячи участников марша направились ко дворцу Мирафлорес с требованиями освободить президента и его супругу. Протестующие также выступают против попыток госпереворота, в которых обвиняют власти США.

И как стало известно, законно избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в суде Нью-Йорка 5 января в 20:00 по минскому времени. Ранее его привезли в Управление по борьбе с наркотиками Нью-Йорка.