Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Каракасе возле президентской резиденции произошла стрельба

В Каракасе вечером 5 января вновь было неспокойно. Сообщалось о стрельбе возле президентской резиденции дворца Мирафлорес.

В соцсетях опубликовали видео, где был запечатлен огонь из стрелкового оружия или зенитных орудий, направленный в небо. Неподалеку на кадрах видны вооруженные люди.

Изображение

Власти Венесуэлы эвакуировали министерства и ведомства, в экстренном порядке были закрыты магазины и офисные помещения. Позже сообщили, что стрельба началась из-за появления в небе над дворцом неопознанных БПЛА. Сейчас ситуация под контролем. О происхождении беспилотников и возможных пострадавших информации пока нет.

Ранее в стране была объявлена мобилизация военных сил, для сотрудников нефтяной промышленности и других производств введен "военный режим".

Разделы:

В мире

Теги:

стрельбаВенесуэла