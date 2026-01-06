3.71 BYN
В Каракасе возле президентской резиденции произошла стрельба
Автор:Редакция news.by
В Каракасе вечером 5 января вновь было неспокойно. Сообщалось о стрельбе возле президентской резиденции дворца Мирафлорес.
В соцсетях опубликовали видео, где был запечатлен огонь из стрелкового оружия или зенитных орудий, направленный в небо. Неподалеку на кадрах видны вооруженные люди.
Власти Венесуэлы эвакуировали министерства и ведомства, в экстренном порядке были закрыты магазины и офисные помещения. Позже сообщили, что стрельба началась из-за появления в небе над дворцом неопознанных БПЛА. Сейчас ситуация под контролем. О происхождении беспилотников и возможных пострадавших информации пока нет.
Ранее в стране была объявлена мобилизация военных сил, для сотрудников нефтяной промышленности и других производств введен "военный режим".