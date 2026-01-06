В Каракасе возле президентской резиденции произошла стрельба

В Каракасе вечером 5 января вновь было неспокойно. Сообщалось о стрельбе возле президентской резиденции дворца Мирафлорес.

В соцсетях опубликовали видео, где был запечатлен огонь из стрелкового оружия или зенитных орудий, направленный в небо. Неподалеку на кадрах видны вооруженные люди.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddef9cba-176b-4cd4-8834-6193eee3d1e0/conversions/6c9d4c74-129e-4715-b96e-7bbd50e7cfed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddef9cba-176b-4cd4-8834-6193eee3d1e0/conversions/6c9d4c74-129e-4715-b96e-7bbd50e7cfed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddef9cba-176b-4cd4-8834-6193eee3d1e0/conversions/6c9d4c74-129e-4715-b96e-7bbd50e7cfed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddef9cba-176b-4cd4-8834-6193eee3d1e0/conversions/6c9d4c74-129e-4715-b96e-7bbd50e7cfed-xl-___webp_1920.webp 1920w

Власти Венесуэлы эвакуировали министерства и ведомства, в экстренном порядке были закрыты магазины и офисные помещения. Позже сообщили, что стрельба началась из-за появления в небе над дворцом неопознанных БПЛА. Сейчас ситуация под контролем. О происхождении беспилотников и возможных пострадавших информации пока нет.