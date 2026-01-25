Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Каталонии остановлено движение поездов

Каталония оказалась в эпицентре транспортного коллапса. Железнодорожное движение в регионе остановлено, поскольку власти не могут гарантировать безопасность для пассажиров.

Это произошло после того, как в течение нескольких дней случились три серьезные аварии, в двух из них погибли 43 человека. На железной дороге проводятся проверки, поезда не ходят, пассажиры вынуждены отменять поездки.

Кризис грозит серьезными политическими последствиями. Оппозиция обрушилась с критикой на местные власти из-за состояния железнодорожной сети.

Разделы:

В мире

Теги:

Испания