В Каталонии остановлено движение поездов
Автор:Редакция news.by
Каталония оказалась в эпицентре транспортного коллапса. Железнодорожное движение в регионе остановлено, поскольку власти не могут гарантировать безопасность для пассажиров.
Это произошло после того, как в течение нескольких дней случились три серьезные аварии, в двух из них погибли 43 человека. На железной дороге проводятся проверки, поезда не ходят, пассажиры вынуждены отменять поездки.
Кризис грозит серьезными политическими последствиями. Оппозиция обрушилась с критикой на местные власти из-за состояния железнодорожной сети.