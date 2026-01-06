В кинопарке "Москино" работает дом Деда Мороза - заглянули в необычную резиденцию

Белорусский Дед Мороз живет в Беловежской пуще, российский - в Великом Устюге Вологодской области, но есть еще киношный Дед Мороз. Его резиденция находится под Москвой, в кинопарке "Москино".

В течение года он снимается в художественных фильмах, но в эти новогодние праздники впервые решил показать свой волшебный дом зрителям, которые обычно видят его с экрана телевизоров.

Дом Деда Мороза в кинопарке "Москино" - это настоящая усадьба в зимних бело-синих тонах. В эти новогодние и рождественские праздники - это место притяжения для сотни тысяч детей, которые верят в чудеса.

Один из павильонов был построен в 2024 году, и за это время здесь сняли несколько известных рождественских фильмов. Но в новогодние праздники, этот волшебный дом Деда Мороза впервые открыли для всех желающих. Это стало настоящим подарком как для детей, так и для взрослых.

Именно сюда приходят миллионы писем с детскими пожеланиями. Чтобы ни одно не осталось без внимания Деда Мороза, их сортируют по алфавиту, внимательно изучают и оправляют заказ в комнату подарков, где волшебный эльф красочно их упаковывает.

Подарки детям доставляют волшебные сани. Перед каждым полетом - обязательный техосмотр. Ярко-красные, с собственным логотипом в виде снежинки на капоте. Кстати, никаких зарубежных аналогов, все сделано из отечественных комплектующих.

Кинопарк "Москино" открыли в сентябре 2024-го. Сегодня это уже 34 натурных декорации. После окончания съемок их можно использовать для других проектов или водить экскурсии, как в случае с домом Деда Мороза.

Ситора Даргель, начальник управления по событийному маркетингу АНО "Кинопарк":

"Обычно локации для кинофильмов возводятся на короткий период времени. То есть она построена, проект снимается, а дальше она должна утилизироваться. Если ее использовать повторно, то это снижает расходы. Повторно можно использовать для других проектов: организовать экскурсии, создавать объекты, как эта локация, которые будут интересны в особый период времени. Это в течение длительного периода будет привлекать к вам посетителей".