В Китае налажено производство аэромобилей
Автор:Редакция news.by
В Китае создан первый в мире серийный аэромобиль. На днях он поднялся в небо над Гуанчжоу.
Этот летательный аппарат до поры до времени хранится в багажнике обычного авто, которое создатели прозвали "наземным авианосцем". Как только возникает необходимость, аппарат в считанные секунды распаковывается и взмывает в небо. В воздухе он развивает скорость до 360 км/ч.
Поскольку массовое производство уже налажено, теперь дело за разрешениями и лицензиями регуляторов. Можно ожидать, что новые аэромобили будут вскоре роиться в небе больших городов.
Фото РИА Новости