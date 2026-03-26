В Китае налажено производство аэромобилей

В Китае создан первый в мире серийный аэромобиль. На днях он поднялся в небо над Гуанчжоу.

Этот летательный аппарат до поры до времени хранится в багажнике обычного авто, которое создатели прозвали "наземным авианосцем". Как только возникает необходимость, аппарат в считанные секунды распаковывается и взмывает в небо. В воздухе он развивает скорость до 360 км/ч.

Поскольку массовое производство уже налажено, теперь дело за разрешениями и лицензиями регуляторов. Можно ожидать, что новые аэромобили будут вскоре роиться в небе больших городов.