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В Китае перевернулись лодки с пассажирами - есть погибшие
9 человек погибли при опрокидывании речных судов в юго-западной провинции Китая - Гуйчжоу. Еще один числится пропавшим без вести.
Инцидент произошел в городском округе Цяньси. Из-за сильных порывов ветра во время внезапного шторма перевернулись 4 судна, более 80 человек оказались в воде.
По словам очевидца, многие смогли доплыть до безопасного места самостоятельно. На место происшествия оперативно направили экстренные службы.