В Китае перевернулись лодки с пассажирами - есть погибшие

9 человек погибли при опрокидывании речных судов в юго-западной провинции Китая - Гуйчжоу. Еще один числится пропавшим без вести.

Инцидент произошел в городском округе Цяньси. Из-за сильных порывов ветра во время внезапного шторма перевернулись 4 судна, более 80 человек оказались в воде.